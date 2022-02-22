Рада призвала мир усилить санкции против России из-за признания "Л/ДНР"
Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести дополнительные санкции против РФ и его руководства по признанию "Л/ДНР"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на текст законопроекта №7088.
В заявлении говорится, что Украина остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования международного вооруженного конфликта.
ВР отмечает, что Автономная Республика Крым и Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в то же время оккупированных Российской Федерацией, остаются неотъемлемой частью территории Украины.
Украинский парламент заявляет об отсутствии юридических последствий принятого РФ решения и призывает безотлагательно принять все необходимые меры для отмены противоправных решений, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также устранение последствий, вызванных такими действиями России.
Верховная Рада призвала иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость "Л/ДНР" и воздерживаться от каких-либо действий или шагов, которые могли бы толковаться как их признание.
Совет констатирует, что Российская Федерация является агрессором – стороной конфликта и все это время ее войска находились и продолжают находиться на временно оккупированных территориях Украины.
Парламент осуждает и возлагает на Россию ответственность за резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности, массовую дезинформацию и пропаганду, целью которых является создание надуманного повода для принятия решения о признании незаконных "Л/ДНР".
Верховная Рада поддерживает направленный по поручению Президента Украины официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совета безопасности ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям для снижения напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины, а также поддерживает инициативу Президента о созыве срочного расширенного заседание Совета безопасности ООН (Саммит безопасности) с участием Украины с целью предоставления ему реальных гарантий безопасности и обеспечения немедленных действий со стороны Совбеза ООН для эффективной деэскалации и предоставления реальной помощи Украине в восстановлении суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
Украинский парламент призвал правительства и парламенты иностранных государств, международные организации, их парламентские ассамблеи осудить решение РФ как незаконное и ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые, персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации с безопасностью. Европе, включая заморозку запуска Северного потока-2, отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT), а также запрет экспорта в Россию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.
Верховная Рада также призвала правительства и парламенты иностранных государств содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в частности, оборонной помощи.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент Зеленский заявил , что решение России о признании "Л/ДНР" - это новый акт агрессии против Украины, требующий немедленной решительной реакции со стороны международных партнеров, международного сообщества, сказал президент.
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