Рада призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Харлан, которая не пожала руку россиянке
Верховная Рада Украины на заседании 10 августа призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Ольги Харлан, не пожавшей руку россиянке
Соответствующее постановление было принято 320 голосами "за", сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Так, в обращении в парламенты и правительства демократических государств мира, олимпийский комитет, международные спортивные федерации об осуждении незаконной дисквалификации Ольги Харлан Верховная Рада решительно осудила решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской спортсменки и призвала полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально.
Кроме того, в постановлении содержится требование привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан, а также навсегда дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову, требовавшую пожать ей руку.
"Ольга Харлан пыталась показать всему международному спортивному сообществу, что участие в международных спортивных мероприятиях представителей страны-террориста, страны-агрессора, возглавляемой международным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдан Международным судом в Гааге , преступления которого поддерживает подавляющее большинство российских граждан, является аморальной и недопустимой", - подчеркнули нардепы.
Дисквалификация
27 июля на ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась давить сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинке победу.
В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.
В результате украинку дисквалифицировали за нарушение регламента. FIE приостановила решение, чтобы Харлан приняла участие в командных соревнованиях, где украинки финишировали четвертыми. Позже федерация также отменила правило об обязательном рукопожатии.
Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.
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