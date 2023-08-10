Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Рада призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Харлан, которая не пожала руку россиянке

Рада призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Харлан, которая не пожала руку россиянке

10 августа, 2023 четверг
11:33
Спорт

Верховная Рада Украины на заседании 10 августа призвала мир осудить незаконную дисквалификацию фехтовальщицы Ольги Харлан, не пожавшей руку россиянке

Соответствующее постановление было принято 320 голосами "за", сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Так, в обращении в парламенты и правительства демократических государств мира, олимпийский комитет, международные спортивные федерации об осуждении незаконной дисквалификации Ольги Харлан Верховная Рада решительно осудила решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской спортсменки и призвала полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально.

Кроме того, в постановлении содержится требование привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан, а также навсегда дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову, требовавшую пожать ей руку.

"Ольга Харлан пыталась показать всему международному спортивному сообществу, что участие в международных спортивных мероприятиях представителей страны-террориста, страны-агрессора, возглавляемой международным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдан Международным судом в Гааге , преступления которого поддерживает подавляющее большинство российских граждан, является аморальной и недопустимой", - подчеркнули нардепы.

Дисквалификация

27 июля на ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась давить сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинке победу.

В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

В результате украинку дисквалифицировали за нарушение регламента. FIE приостановила решение, чтобы Харлан приняла участие в командных соревнованиях, где украинки финишировали четвертыми. Позже федерация также отменила правило об обязательном рукопожатии.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

Читайте также: Скандал из Харлана — только начало. Как украинские спортсмены ведут гибридную войну с РФ

Новости
Общество
Украина
Читайте также:
Лукашенко
9 августа, 2023 среда
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
Ердоган і Путін
10 августа, 2023 четверг
В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
9 августа, 2023 среда
Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать западные области Украины
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.64
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
12:43
На фото Дмитрий Кулеба
После вывода войск из Украины переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – Кулеба
12:38
Отправляли из РФ в Украину поддельные лекарства для онкобольных: СБУ объявила подозрения
12:24
РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области во время раздачи гуманитарки. Есть пострадавшие
12:24
Эксклюзив
Верховная Рада
Коррупция, Мальдивы, Дубинский – первая серия, вторая – ждет осенью: глава Комитета избирателей о скандалах в парламенте
12:20
Обновлено
В Ровенской области в результате атаки вражеских дронов разрушена нефтебаза, на Киевщине и Хмельнитчине работала ПВО
12:17
Правоохранители предотвратили заказное убийство местного депутата Винницкой области. Сын экс-регионала получил подозрение
12:16
Захватчики обустраивают объекты гражданской инфраструктуры на ВОТ под тюрьмы, - Маляр
12:08
OPINION
В Москве привыкают к роли "жертвы"
12:03
В 37 населенных пунктах Купянского района Харьковщины объявили обязательную эвакуацию
11:40
Bacardi
Крупнейший в мире производитель алкоголя Bacardi попал в список спонсоров войны НАПК
11:29
Эксклюзив
Генерал Романенко объяснил, почему противник активизировался на Купянском направлении
11:20
Польша планирует увеличить количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч
11:16
Гуменюк объяснила, почему военные считают открытие пляжей в Одесской области нецелесообразным
11:11
Обзор
Дроны в шестой раз за месяц атакуют Москву, ВСУ прорывают линию фронта на юге, но медленное контрнаступление омрачает настроения в Украине. Акценты мировых СМИ 10 августа
11:06
Мировые цены на нефть Brent впервые с января достигли отметки в $87,51 за баррель
10:56
Курс валют 10 августа: что со стоимостью на доллар, евро, злотый
10:53
Женщины страдают от мигрени гораздо чаще, чем мужчины. Невролог раскрыл факторы
10:52
Россияне удерживают в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
10:43
От 5 до 10 лет тюрьмы: в Украине осудили четырех приспешников Медведчука, готовивших госпереворот
10:39
Оккупанты в течение суток били по 10 областях Украины: 6 погибших и 27 раненых
10:25
Некоторые столичные школы, где нет укрытий, получат отдельные подземные укрытия, - КМВА
10:08
Почти 300 тыс. чиновников подали декларации за 2022 год, из судей КСУ – ни один, – глава НАПК
10:06
OPINION
Другого парламента нам в ближайшее время никто не построит
10:01
Кипр начал лечить больных кошек противоковидными таблетками
10:00
Эксклюзив
На Угледарском направлении враг продолжает превалировать в артиллерии, - офицер ВСУ
09:35
Обновлено
Россияне ударили управляемой авиабомбой по поселку на Харьковщине: двое раненых
09:30
Власти РФ пытаются посилить цензуру, запугивают россиян об использовании VPN, - британская разведка
09:13
Ночью ВСУ уничтожили 7 "шахедов"
09:10
Силы обороны имели частичный успех вблизи Урожайного и Старомайорского, закрепляются недалеко от Бахмута
09:05
Украина предоставила Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов на фронте, - CNN
08:49
марш белорусской оппозиции в Варшаве
На годовщину фальсификации выборов в Беларуси оппозиция совершила марш в польской Варшаве
08:48
Обновлено
Число погибших в результате вражеского удара по Запорожью 9 августа возросло до трех
08:47
Эксклюзив
Оккупанты во время запусков КАБов по Херсонщине уронили три бомбы на собственные подразделения, - Гуменюк
08:47
С 11 августа на украинских дорогах заработают еще 50 камер автофиксации нарушений ПДД
08:28
"Пропагандирует гомосексуализм и противоречит морали": в Ливане запретили фильм "Барби"
08:20
Инфографика
Россия за сутки войны потеряла 580 военных, 16 танков и вертолет, - Генштаб ВСУ
08:09
Алексей Данилов
Ни один человек еще не внесен в реестр олигархов из-за войны в Украине, - Данилов
08:03
OPINION
Дискуссия о "Родине-матери" заставляет переоценить советскую литературу
08:02
ЗАЭС потеряла питание из основной высоковольтной линии, станция на грани очередного блекаута
07:05
Ежедневно через гуманитарный коридор в Сумской области из России в Украину переходят 170-200 человек, - Верещук
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV