Соответствующее постановление было принято 320 голосами "за", сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Так, в обращении в парламенты и правительства демократических государств мира, олимпийский комитет, международные спортивные федерации об осуждении незаконной дисквалификации Ольги Харлан Верховная Рада решительно осудила решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской спортсменки и призвала полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально.

Кроме того, в постановлении содержится требование привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан, а также навсегда дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову, требовавшую пожать ей руку.

"Ольга Харлан пыталась показать всему международному спортивному сообществу, что участие в международных спортивных мероприятиях представителей страны-террориста, страны-агрессора, возглавляемой международным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдан Международным судом в Гааге , преступления которого поддерживает подавляющее большинство российских граждан, является аморальной и недопустимой", - подчеркнули нардепы.

Дисквалификация

27 июля на ЧМ в Милане Харлан победила Смирнову со счетом 15:7. После поединка украинка отказалась давить сопернице руку. Россиянка, допущенная к соревнованиям в нейтральном статусе, после поражения устроила провокацию. Она 50 минут оставалась на фехтовальной дорожке и настаивала, что по правилам оппонентка должна пожать ей руку. Наконец судьи засчитали украинке победу.

В следующем круге Ольга Харлан должна встретиться с Иоанной Илиевой, однако не вышла на поединок. Болгарская саблистка автоматически прошла в следующий раунд.

В результате украинку дисквалифицировали за нарушение регламента. FIE приостановила решение, чтобы Харлан приняла участие в командных соревнованиях, где украинки финишировали четвертыми. Позже федерация также отменила правило об обязательном рукопожатии.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой – 2008 в командных соревнованиях и шестикратной чемпионкой мира.

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