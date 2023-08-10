Рада призвала Макрона не пускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже
Верховная Рада на заседании 10 августа обратилась к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой запретить въезд российским и белорусским спортсменам
Соответствующее постановление №9409 поддержали 306 нардепов.
В обращении указывается, что в России и Белоруссии спорт является составной частью государственной пропаганды войны.
"Большинство их спортсменов являются представителями силовых структур и часть из них принимают участие в боевых действиях в захватнической войне против Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
"На суверенной территории Украины в результате войны, развязанной РФ, гибнут от бомбардировок спортсмены, теряют жизнь и здоровье защитники страны, которые вынуждены были сменить спортивную форму на военную. Также разрушается спортивная инфраструктура, а многие юные таланты вынуждены покидать наше государство ", – добавили нардепы.
Инициаторы проекта постановления отметили, что обращение обусловлено сообщениями Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о предложениях по возвращению российских и белорусских спортсменов в международные спортивные соревнования, в частности Олимпийские игры.
Справка: Олимпиада-2024 будет 33-ми летними Олимпийскими играми, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, Франция. В программе Игр представлено 32 вида спорта. В последний раз Париж принимал Олимпиаду в 1924 году.
Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде
27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024 от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта "не соответствует миссии МОК".
29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой. Впоследствии в Латвии сообщили , что страна не будет участвовать в Олимпийских играх - 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.
30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.
22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.
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