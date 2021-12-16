Рада призвала Германию признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Проект поддержал 331 депутат.



В пояснительной записке говорится, что парламент должен донести до Германии, что Голодомор может быть квалифицирован как геноцид.



Также депутаты призывают установить историческую справедливость и высказаться против искажений истории, против попыток умалить масштаб преступлений, совершенных режимом против миллионов людей.



Память жертв голодоморов в Украине чествуют ежегодно в четвертую субботу ноября.

Признали голод в Украине геноцидом десятки стран, среди которых США, Канада, Польша и другие.

Американский штат Техас признал на местном законодательном уровне Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.