Рада призвала Германию признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов
Верховная Рада приняла постановление, в котором призывает германский Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Проект поддержал 331 депутат.
В пояснительной записке говорится, что парламент должен донести до Германии, что Голодомор может быть квалифицирован как геноцид.
Также депутаты призывают установить историческую справедливость и высказаться против искажений истории, против попыток умалить масштаб преступлений, совершенных режимом против миллионов людей.
Память жертв голодоморов в Украине чествуют ежегодно в четвертую субботу ноября.
Признали голод в Украине геноцидом десятки стран, среди которых США, Канада, Польша и другие.
- Американский штат Техас признал на местном законодательном уровне Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.46Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное