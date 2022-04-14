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Главная война с Россией Рада признала войну РФ в Украине геноцидом украинского народа

Рада признала войну РФ в Украине геноцидом украинского народа

14 апреля, 2022 четверг
19:09
война с Россией Верховная Рада

Верховная Рада на заседании 14 апреля признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата

Об этом сообщает нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Заявление Рады №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" зарегистрировано в парламенте 11 апреля. В документе подчеркивается, что руководство России неоднократно заявляло, что одной из целей развязанной ими войны является так называемая "денацификация" Украины, а под "нацистами" Кремль подразумевает тех, кто говорит по-украински, ощущает себя украинцем и стремится жить в независимом Украинском государстве.

"Очевидно, что россияне отказывают украинцам в самом праве на самоопределение, что является основополагающим принципом международного правопорядка", – говорится в Постановлении.

Также Рада обратилась в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств относительно признания совершения Россией геноцида украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений. .

  • 13 апреля Байден признал войну в Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.
  • Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил слова Джо Байдена, заявившего, что военные действия Путина – это геноцид.
  • Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам убеждает, что когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне.
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Верховная Рада
геноцид
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