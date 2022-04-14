Рада признала войну РФ в Украине геноцидом украинского народа

Об этом сообщает нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Заявление Рады №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" зарегистрировано в парламенте 11 апреля. В документе подчеркивается, что руководство России неоднократно заявляло, что одной из целей развязанной ими войны является так называемая "денацификация" Украины, а под "нацистами" Кремль подразумевает тех, кто говорит по-украински, ощущает себя украинцем и стремится жить в независимом Украинском государстве.

"Очевидно, что россияне отказывают украинцам в самом праве на самоопределение, что является основополагающим принципом международного правопорядка", – говорится в Постановлении.



Также Рада обратилась в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств относительно признания совершения Россией геноцида украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений. .