Рада признала войну РФ в Украине геноцидом украинского народа
Верховная Рада на заседании 14 апреля признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата
Об этом сообщает нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Заявление Рады №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине" зарегистрировано в парламенте 11 апреля. В документе подчеркивается, что руководство России неоднократно заявляло, что одной из целей развязанной ими войны является так называемая "денацификация" Украины, а под "нацистами" Кремль подразумевает тех, кто говорит по-украински, ощущает себя украинцем и стремится жить в независимом Украинском государстве.
"Очевидно, что россияне отказывают украинцам в самом праве на самоопределение, что является основополагающим принципом международного правопорядка", – говорится в Постановлении.
Также Рада обратилась в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств относительно признания совершения Россией геноцида украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений. .
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