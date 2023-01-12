Об этом сообщила народная депутат Галина Васильченко в facebook.

Она пояснила, что закон важен, поскольку "в начале полномасштабной войны многие гражданские лица принимали прямое участие в защите страны".

По ее словам, закон обеспечит права и интересы защитников и защитниц, а также членов их семей.

12 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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