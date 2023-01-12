Рада признала участниками боевых действий добровольцев, которые не были официально оформлены в ВСУ
В четверг, 12 января, Верховная Рада приняла закон №7322, признающий участниками боевых действий добровольцев, оборонявших Украину с 24 февраля, но не оформленых официально в ВСУ или другие Силы обороны
Об этом сообщила народная депутат Галина Васильченко в facebook.
Она пояснила, что закон важен, поскольку "в начале полномасштабной войны многие гражданские лица принимали прямое участие в защите страны".
По ее словам, закон обеспечит права и интересы защитников и защитниц, а также членов их семей.
- 12 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
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