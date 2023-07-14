Рада признала "Межигорье" памятником общегосударственного значения

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

За данное решение проголосовал 241 нардеп.



Законопроектом предусмотрено:

Создание на территории Вышгородского района Киевской области парка - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га;

Создание специальной администрации парка - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Парк создается за счет земель государственной собственности, распорядителем которых является Кабмин, выступающий от имени государства. Все земельные участки предоставляются парку в постоянное использование.

Превращение парка в охраняемый законом памятник будет способствовать восстановлению видов животных и растений, сохранению биоразнообразия на территории. Под защитой окажутся редкие виды, занесенные в Красную книгу, отметил Мельничук.