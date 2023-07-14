Рада признала "Межигорье" памятником общегосударственного значения
Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о создании парка - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье"
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
За данное решение проголосовал 241 нардеп.
Законопроектом предусмотрено:
- Создание на территории Вышгородского района Киевской области парка - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га;
- Создание специальной администрации парка - памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".
Парк создается за счет земель государственной собственности, распорядителем которых является Кабмин, выступающий от имени государства. Все земельные участки предоставляются парку в постоянное использование.
Превращение парка в охраняемый законом памятник будет способствовать восстановлению видов животных и растений, сохранению биоразнообразия на территории. Под защитой окажутся редкие виды, занесенные в Красную книгу, отметил Мельничук.
- "Межигорье" было любимой резиденцией беглого президента Виктора Януковича, который фактически приватизировал ее. В 2022 году Украина начала работать над превращением бывшей резиденции в государственный парк-памятник.
- В июне 2023 года Комитет ВР рекомендовал парламенту принять законопроект, которым признать "Межигорье" памятником общегосударственного значения.
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