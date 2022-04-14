Рада приняла заявление о ценности свободы слова в условиях войны, государство будет поддерживать честных журналистов и независимые СМИ, - Княжицкий

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.



"Парламент поддержал мою с коллегами инициативу и принял заявление о ценности свободы слова, гарантиях деятельности журналистов и средств массовой информации во время действия военного положения", - написал Княжицкий.



Нардеп напомнил о мощном влиянии СМИ на общество и о том, как оккупанты и коллаборанты в первую очередь пытаются ограничить получение украинцами правдивой информации.



"Во время этой фазы войны мы увидели, как российские СМИ настроили общество до состояния, когда миллионы готовы убивать людей только за то, что они украинцы. Мы увидели ракетные удары по украинским телебашням в Киеве, Виннице, Ривном как часть военной тактики России, направленной на выключение украинских телеканалов из эфира и лишение украинцев возможности получать информацию. К сожалению, мы увидели и "наших" коллаборантов, "назначенных" оккупантами "мэрами" оккупированных украинских городов, которые в первую очередь после своего "назначения" выключают из эфира украинские телеканалы, как это было в Мелитополе. Также видим коллаборантов другого типа, которые засели в Концерне РРТ, и так же, как делают оккупанты в Мелитополе, отключают из цифрового телеэфира проукраинские телеканалы", - написал Княжицкий.

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Народный депутат подчеркнул, что вмешательство в работу журналистов должно получать реакцию правоохранителей, а причастные к таким действиям должны нести ответственность.



"В своем заявлении Верховная Рада четко подчеркнула, что Украина не имеет права копировать тоталитарные практики государства-агрессора. Любые незаконные попытки вмешательства в работу журналистов и средств массовой информации, какие-либо преступления против журналистов или случаи технического отключения проукраинских телеканалов из эфира должны получать решительную реакцию правоохранительных органов с привлечением виновных к справедливой ответственности. В условиях военного положения государство будет поддерживать честных журналистов, независимые средства массовой информации, что является признаком любого демократического общества, которым безусловно является общество Украины. Также парламент призвал все государственные органы и правоохранителей обеспечить защиту прав журналистов и СМИ во время военного положения, безотлагательно реагировать на соответствующие обращения о нарушении их прав и гарантировать свободу слова как один из важнейших признаков демократического общества", - написал Княжицкий.