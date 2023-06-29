Рада приняла законопроект, упрощающий условия производства крафтового алкоголя
Верховная Рада на заседании 29 июня приняла законопроект, упрощающий условия производства крафтового алкоголя в Украине. Над документом работали с 2021 года
О поддержке законопроекта во втором чтении и целом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
"Закон преследует цель привести действующее законодательство в сфере производства и обращения спиртных напитков и дистиллятов в соответствие с требованиями законодательства ЕС, а также смягчить регулирование в этой сфере для субъектов малого предпринимательства", - пояснил он.
Документ предусматривает четкое определение малых производителей дистиллятов и установление прозрачных и понятных требований к их материально-технической базе.
Теперь производители крафтового алкоголя будут представлять отчет об объемах производимой и реализованной продукции ежеквартально, а не ежемесячно. Штраф за неподачу или неправильное представление такой отчетности будет уменьшен с 17 500 до 1 020 грн.
Также законопроект предусматривает уменьшение с 500 тысяч до 30 тысяч грн стоимости лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов.
Кроме того, предполагается разрешить использование всех спиртных дистиллятов, производимых из сельскохозяйственной продукции, для производства алкогольных напитков.
Устаревшее положение об обязательной сертификации спирта, дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков исключили.
- Соответствующий законопроект Кабмин предложил в июле 2021 года. С этого времени велась работа над поправками.
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