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Рада приняла законопроект о возможной демобилизации мужчин с тремя детьми

20 сентября, 2022 вторник
20:31
Общество

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7678, предусматривающий, что военный, у которого третий ребенок родился во время военного положения, имеет право на демобилизацию

Об этом сообщил в фейсбуке автор законопроекта - депутат Алексей Гончаренко.

Военные, у которых появился третий ребенок, имеют право на демобилизацию.

"Те мужчины, которые имеют троих детей - не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого - у него не было шансов на демобилизацию.

Я предложил добавить в закон еще одну причину для увольнения с военной службы во время военного положения – наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Так что если ребенок родился уже во время службы, то военный будет иметь право на демобилизацию", - сказал Гончаренко.

Теперь законопроект должен подписать президент Зеленский.

  • 15 марта Верховная Рада приняла законопроект об освобождении от военной службы лиц с инвалидностью и других категорий лиц.
  • Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в случае ухудшения здоровья и невозможности дальнейшей службы в армии могут временно или навсегда уволиться со службы по результатам медицинского обследования, а в случае несогласия с выводами медиков или действиями командования - обжаловать их в судебном или административном порядке.
  • Полный перечень заболеваний, врожденных пороков и травм, исключающих возможность военной службы и комментарий юриста об обжаловании решения военно-врачебной комиссии.
  • Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект об освобождении от уплаты военного сбора военнослужащих.

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Верховная Рада
военные силы Украины
мобилизация
война с Россией
Владимир Зеленский
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