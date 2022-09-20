Рада приняла законопроект о возможной демобилизации мужчин с тремя детьми
Верховная Рада Украины приняла законопроект №7678, предусматривающий, что военный, у которого третий ребенок родился во время военного положения, имеет право на демобилизацию
Об этом сообщил в фейсбуке автор законопроекта - депутат Алексей Гончаренко.
Военные, у которых появился третий ребенок, имеют право на демобилизацию.
"Те мужчины, которые имеют троих детей - не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого - у него не было шансов на демобилизацию.
Я предложил добавить в закон еще одну причину для увольнения с военной службы во время военного положения – наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Так что если ребенок родился уже во время службы, то военный будет иметь право на демобилизацию", - сказал Гончаренко.
Теперь законопроект должен подписать президент Зеленский.
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