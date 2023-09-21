Рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Это одно из требований для начала переговоров о членстве в ЕС

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За принятие законопроекта в целом отдали своим голосом 318 нардепов. Против не голосовал никто. Трое парламентариев воздержались, еще 18 – не голосовали.

В соответствии с пояснительной запиской целью принятия законопроекта является усовершенствование законодательного регулирования прав и свобод нацменьшинств, как это закреплено в положениях Европейской конвенции по правам человека 1950 года, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Документом предусмотрены государственные гарантии бесплатного обеспечения учебниками (в том числе электронными) соискателей полного общего среднего образования, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) в порядке, установленном правительством.

Такой обеспечивается возможность использования языков национальных меньшинств (сообществ) в сфере рекламы, при осуществлении публичных, культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий, оказания экстренной помощи и т.д.

Авторы законопроекта указывают на то, что он будет способствовать обеспечению реализации прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) и выполнению международных обязательств Украины. В то же время отмечается, что эти изменения в законодательство "учитывают объективные обстоятельства, в которых находится Украина в связи с вооруженной

злостью русской Федерации".