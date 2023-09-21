Рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Это одно из требований для начала переговоров о членстве в ЕС
Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла законопроект о нацменьшинствах, который является одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в ЕС
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За принятие законопроекта в целом отдали своим голосом 318 нардепов. Против не голосовал никто. Трое парламентариев воздержались, еще 18 – не голосовали.
В соответствии с пояснительной запиской целью принятия законопроекта является усовершенствование законодательного регулирования прав и свобод нацменьшинств, как это закреплено в положениях Европейской конвенции по правам человека 1950 года, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 года и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.
Документом предусмотрены государственные гарантии бесплатного обеспечения учебниками (в том числе электронными) соискателей полного общего среднего образования, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) в порядке, установленном правительством.
Такой обеспечивается возможность использования языков национальных меньшинств (сообществ) в сфере рекламы, при осуществлении публичных, культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий, оказания экстренной помощи и т.д.
Авторы законопроекта указывают на то, что он будет способствовать обеспечению реализации прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) и выполнению международных обязательств Украины. В то же время отмечается, что эти изменения в законодательство "учитывают объективные обстоятельства, в которых находится Украина в связи с вооруженной
злостью русской Федерации".
- Закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" был принят Верховной Радой в декабре 2022 года и вступил в силу в марте 2023 года. Этот закон – среди семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал Владимира Зеленского пересмотреть этот закон. Президент Украины пообещал учесть пожелания Бухареста. Также к этой теме неоднократно возвращалась Венгрия, говоря об ущемлении прав закарпатских венгров.
- В феврале ПАСЕ по венгерско-румынской инициативе обратилась к Венецианской комиссии из-за прав нацменьшинств в Украине.
- В июне 2023 года Венецианская комиссия раскритиковала закон о нацменьшинствах.
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