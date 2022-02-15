Рада приняла законопроект о ежегодной индексации пенсий военных и госслужащих
Верховная Рада 15 февраля приняла законопроект №4668, который возобновляет индексацию пенсий, назначаемых по "специальным" пенсионным программам
За соответствующее решение проголосовали 352 депутата, сообщает Еспресо.TV.
Законопроектом на законодательном уровне установлена дата ежегодной индексации пенсионных выплат в стране – 1 марта.
Кроме того, постановлением восстановлен ежегодный перерасчет пенсионных выплат для тех граждан, которым по законодательству принадлежит спецпенсия – это военнослужащие, госслужащие, помощники нардепов, ученые.
Документ также установил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц. В частности, предлагается назначать пенсии досрочно:
- по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связь с изменениями в организации производства и других условий;
- матерям (родителям) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена инвалидность.
Также право на досрочную пенсию будут иметь женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства (лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет - ред.), однако за условия достижения ими возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
- Напомним, с 1 декабря в Украине выросли пенсионные выплаты в ряде категорий граждан.
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