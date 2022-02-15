Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Рада приняла законопроект о ежегодной индексации пенсий военных и госслужащих

Рада приняла законопроект о ежегодной индексации пенсий военных и госслужащих

15 февраля, 2022 вторник
11:51
Общество пенсия

Верховная Рада 15 февраля приняла законопроект №4668, который возобновляет индексацию пенсий, назначаемых по "специальным" пенсионным программам

За соответствующее решение проголосовали 352 депутата, сообщает Еспресо.TV.

Законопроектом на законодательном уровне установлена ​​дата ежегодной индексации пенсионных выплат в стране – 1 марта.

Кроме того, постановлением восстановлен ежегодный перерасчет пенсионных выплат для тех граждан, которым по законодательству принадлежит спецпенсия – это военнослужащие, госслужащие, помощники нардепов, ученые.

Документ также установил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц. В частности, предлагается назначать пенсии досрочно:

  • по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связь с изменениями в организации производства и других условий;
  • матерям (родителям) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена ​​инвалидность.

Также право на досрочную пенсию будут иметь женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства (лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет - ред.), однако за условия достижения ими возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
​​
  • Напомним, с 1 декабря в Украине выросли пенсионные выплаты в ряде категорий граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новости
пенсии
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
Вадим Пристайко
14 февраля, 2022 понедельник
Посол в Британии Пристайко допустил отказ Украины от намерения вступить в НАТО из-за российской угрозы, - BBC Radio
13 февраля, 2022 воскресенье
Олигархи бегут чартерами из Украины. Рабинович говорит, что с 24:00 нардепов не будут выпускать
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.11
    Покупка 28.11
    Продажа 28.56
  • EUR
    Покупка 31.84
    Продажа 32.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 февраля
14:01
Не лезьте в аптечку дедушки, не принимайте его лекарства: Лучший бомбардир ЧМ по футболу отреагировал на допинговый скандал с россиянкой на Олимпиаде-2022
13:53
"Компания по нагнетанию напряженности в Европе": Песков отреагировал на информацию о возможном новом вторжении РФ в Украину 16 февраля
13:39
Пекин-2022: Олимпийский чемпион из Украины Абраменко вышел в финал Игр во фристайле
13:35
Наталья Диденко
Мороз, дождь и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде 16 февраля
13:27
Дмитрий Кулеба
Латинская Америка и Океания присоединились к противостоянию российскому давлению на Украину, - Кулеба
13:15
НАТО солдат
Португалия присоединится к силам быстрого реагирования НАТО
13:14
Олаф Шольц
Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест у российских медиков перед встречей с Путиным
13:12
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 11-й день Игр в Пекине
13:04
Вживую
Виктор Ягун
"Нападет ли Путин?". Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в стриме с Сергеем Руденко
12:54
В Верховной Раде 180 депутатов являются должниками, - Youcontrol
12:48
терроборона
Рада приняла за основу законопроект о применении терробороны в районах боевых действий вместе с Объединенными силами
12:44
Преподавали иностранцам на русском: в двух медицинских университетах Украины нарушили языковой закон
12:41
Покушение на нардепа Мосийчука возле "Эспрессо": прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух подозреваемых
12:36
Дума
Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР"
12:33
самолет
Минобороны Тайваня заявило о нарушении воздушного пространства китайским самолетом
12:32
"Гарантировали безопасность для всех перевозчиков": в Украине заявили об отсутствии оснований для ограничения полетов над материковой Украиной
12:28
В Украине увеличился тариф на лечение онкобольных детей, - Ляшко
12:24
Противоминные корабли НАТО прибыли в Финский залив для патрулирования акватории между Финляндией и Эстонией
12:21
Шевченко был только пиарщиком, сборную Украины действительно тренировал Тассотти, - легенда польского футбола Бонек
12:10
"Хуже Скабеевой и Соловьева". Арахамия обвинил CNN, Bloomberg и WSJ в публикации фейков о вторжении РФ
12:05
Сенат США
В Сенате США готовят резолюцию о поддержке Украины и санкции против РФ, - AP
12:04
Первое судно класса контейнеровозов прошло из украинского порта в обход заблокированных Россией морских районов
12:03
Министерство иностранных дел Украины
МИД Украины отреагировал на заявление МИД Греции относительно гибели этнических греков на Донбассе
11:56
Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что признание "ЛДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений
11:49
СБУ
На Запорожье СБУ проведет контрдиверсионные учения
11:42
Дедушка виноват: В МОК рассказали, как запрещенное вещество попало в организм 15-летней россиянки Валиевой
11:37
ДНР
Рада приняла обращение к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и иностранным странам о непризнании независимости "ЛДНР"
11:25
Генасамблея ООН
Рада приняла обращение к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и иностранным государствам по поводу недопустимости военного шантажа со стороны РФ
11:24
Дмитрий Кулеба
"Увидим – поверим в деэскалацию": Кулеба отреагировал на заявление Минобороны РФ об отводе войск
11:24
СБУ
Распространял антиукраинские фейки и организовывал проплаченные протесты: СБУ разоблачила пророссийского агитатора
11:18
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 11-го дня Игр в Пекине. ФОТО
11:17
Верховная Рада
Рада приняла закон о криминализации проявлений антисемитизма в Украине
11:14
Пентагон
В Пентагоне заявили, что РФ добавляет военный потенциал у границы Украины
10:51
рф танк
Минобороны РФ заявило об отводе части войск от границы Украины
10:39
метро карантин
В Киеве на шести станциях метро ограничат работу касс
10:30
"Сомнительный сигнал по отношению к украинцам": глава МИД Австрии раскритиковал эвакуацию посольств из Киева
10:24
Пентагон
Столтенберг обсудил с министром обороны США Остином ситуацию на границах Украины и необходимость деэскалации со стороны РФ
10:02
Петр Фиала
Чехия готова принять беженцев из Украины в случае эскалации агрессии РФ, – премьер-министр Фиала
10:02
Олимпиада-2022: Российский биатлонист "застрелился" на решающем огневом рубеже и "подарил" эстафетное золото Норвегии
09:41
Песков и Путин
Путин готов вести переговоры относительно Украины и гарантий безопасности, - Песков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV