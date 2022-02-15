Рада приняла законопроект о ежегодной индексации пенсий военных и госслужащих

За соответствующее решение проголосовали 352 депутата, сообщает Еспресо.TV.



Законопроектом на законодательном уровне установлена ​​дата ежегодной индексации пенсионных выплат в стране – 1 марта.



Кроме того, постановлением восстановлен ежегодный перерасчет пенсионных выплат для тех граждан, которым по законодательству принадлежит спецпенсия – это военнослужащие, госслужащие, помощники нардепов, ученые.



Документ также установил право на досрочную пенсию для отдельных категорий лиц. В частности, предлагается назначать пенсии досрочно:

по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связь с изменениями в организации производства и других условий;

матерям (родителям) детей, больных тяжелым редким заболеванием, но которым не установлена ​​инвалидность.

Напомним, с 1 декабря в Украине выросли пенсионные выплаты в ряде категорий граждан.

Также право на досрочную пенсию будут иметь женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства (лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет - ред.), однако за условия достижения ими возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.​​