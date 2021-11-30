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Рада приняла закон Украины о Службе военного капелланства

30 ноября, 2021 вторник
16:31
Общество Верховная Рада

Верховная Рада Украины приняла закон № 4626 "О Службе военного капелланства", закрепляющий статус военных капелланов как военнослужащих

За соответствующее решение проголосовал 291 депутат, передает Еспресо.TV.

В законе определяются принципы, на которых осуществляется деятельность службы военного капелланства, ее структура, порядок подчинения и общая численность; закрепляется статус военных капелланов как военнослужащих, определяются их функциональные обязанности.

Кроме этого, закон вводит квоты конфессионального представительства в соответствии с потребностями личного состава с учетом поликонфессиональности нашего государства. Также предполагается создание Межконфессиональных советов по военному капелланству как совещательных органов при Министерстве обороны Украины и Министерстве внутренних дел Украины.

Служба военного капелланства образуется как отдельная структура в составе ВСУ, Нацгвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Государственной пограничной службы Украины, вид которой зависит от объема, характера и сложности мероприятий по удовлетворению духовно-религиозных потребностей в их органе военного управления, военной части, военном учебном заведении, учреждении и организации. В военной части на уровне отдельного батальона функции службы военного капелланства могут выполняться одним военным капелланом.

По закону службы военного капелланства подчиняются непосредственно главнокомандующему Вооруженными Силами Украины, командующим Национальной гвардией Украины, руководителям других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, председателю Государственной пограничной службы Украины.

В законе также закрепляется кто может быть военным капелланом. Это, в частности, гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от руководящего центра соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Наличие высшего богословского образования (эта норма начинает действовать через 5 лет после вступления закона в силу) является обязательным условием для должности военного капеллана.

Информация о личности, которую военный капеллан узнал во время осуществления деятельности, конфиденциальна.


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