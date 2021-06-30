Рада приняла закон об усовершенствовании корпоративного управления в банках

Решение поддержали 279 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, его целью является совершенствование регулирования деятельности баков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины и приведения украинского законодательства к стандартам Европейского Союза по организации корпоративного управлинян в банках.



Так, документ предусматривает ужесточение требований к корпоративному управлению в банках. В частности, законопроектом предлагается установить дополнительные требования к членам совета и правления банка, усилить ответственность совета банка, усовершенствовать систему управления рисками. Кроме того, документом предусматривается предоставление Национальному банку Украины (НБУ) полномочий по изменению персонального состава наблюдательного совета или правления банка, если текущий состав не обеспечивает эффективное управление и контроль за деятельностью банка.



Кроме того, согласно законопроекту, НБУ усилит контроль полноты раскрытия банками информации о связанных с ним лицах.



Законопроект также предлагает внедрение новой структуры капитала банков (включая буферами капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки.

Также НБУ получит право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.



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