Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмме .

По закону призыв на срочную военную службу во время военного положения не проводится.

В свою очередь призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете. Это включает организацию и проведение медицинского осмотра лиц, состоящих на учете и достигших 27-летнего возраста, а также взятие или исключение этих лиц из военного учета.

Кроме того, призывные комиссии во время военного положения будут заниматься направлением призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Железняк отмечает, что "за" проголосовали 318 депутатов.

18 октября Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией.

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