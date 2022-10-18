Рада приняла закон об особенностях призыва во время военного положения
Во вторник, 18 октября, Верховная Рада приняла закон об особенностях призыва на военную срочную службу и деятельность призывных комиссий во время военного положения
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмме .
По закону призыв на срочную военную службу во время военного положения не проводится.
В свою очередь призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете. Это включает организацию и проведение медицинского осмотра лиц, состоящих на учете и достигших 27-летнего возраста, а также взятие или исключение этих лиц из военного учета.
Кроме того, призывные комиссии во время военного положения будут заниматься направлением призывников, которые изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.
Железняк отмечает, что "за" проголосовали 318 депутатов.
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