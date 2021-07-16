Рада приняла закон об основах национального сопротивления

Об этом сообщает РБК-Украина .

За проголосовали 313 нардепов. Согласно закону, в Украине формируется национальное сопротивление.

Документ должен способствовать широкому привлечению украинцев к обеспечению суверенитета и территориальной целостности.

В законе прописаны задачи теробороны, сопротивления и особенности подготовки к нему.

Также прописаны принципы финансирования и обеспечения нацссопротивления и соцзащиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ.

В документе предусмотрели порядок формирования и комплектования воинских частей, добровольческих формирований общин.

Определены полномочия сил безопасности и обороны, и органов власти по вопросам национального сопротивления.

В Комитете Совета отмечали, что в 2022 году на реформы теробороны пойдет почти 2,5 млрд грн. А в последующие два года - еще по 718 млн.