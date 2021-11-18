Рада приняла закон об оптимизации государственных реестров

За соответствующее решение проголосовали 282 депутата, передает Еспресо.TV.



Минцифры сообщает в Telegram, что всего в Украине более 350 государственных реестров, но не все они функционируют должным образом, информация дублируется или совсем не обновляется, либо сами реестры существуют в виде Excel-таблиц или гугл-документов.



"Чтобы получить справку, украинцы должны посетить несколько учреждений, выстоять в очередях и собрать кучу бумажных документов, информация к которым подтягивается из разных реестров", - отмечают в министерстве.



Новый закон предусматривает, что госуслуги автоматизируются. В частности, все документы будут храниться в едином государственном реестре, получить необходимую справку можно будет онлайн, а делать дополнительные скан-копии документов не придется, потому что чиновники будут иметь к ним доступ через цифровые реестры.

Напомним, 28 апреля 2020 года данные об имуществе украинцев из реестров появились на портале "Дия".