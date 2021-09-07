Рада приняла закон об индустриальных парках
Верховная Рада Украины приняла изменения в закон об индустриальных парках
Об этом передает Еспресо.TV.
Верховная Рада приняла изменения в закон "Об индустриальных парках", направленные на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем введения стимулов в индустриальных парках.
Соответствующий законопроект №4416-1 поддержали во втором чтении 290 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, целью закона является "содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков для превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем введения ряда инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям и повышающих конкурентоспособность отечественных индустриальных парков".
Документом предусматривается введение компенсации управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и подсоединение к электросетям. Также вводится компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам - в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности и частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.
Ожидается, что закон позволит раскрыть потенциал индустриальных парков как действенного механизма преодоления проблем в промышленности и последствий текущего экономического кризиса в Украине, обусловленной пандемией коронавирусной болезни COVID-19. В частности, стимулы, предусмотренные документом, должны обеспечить: рост уровня занятости населения и уменьшения оттока квалифицированных кадров за границу, рост реальных доходов граждан, увеличение несырьевого выпуска и экспорта; увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты и финансирование социальных инициатив; создание благоприятного инвестиционного климата; обеспечение роста объемов внешнеэкономической деятельности.
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