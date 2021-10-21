Рада приняла закон об энергоэффективности
Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона "Об энергетической эффективности"
Принятие документа во втором чтении поддержали 282 народных депутата, передает Еспресо.TV.
Закон предусматривает установление правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения осуществления энергоэффективных мероприятий, проводимых во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии.
Закон также определяет основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.
Кроме того, документ определяет особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины.
Также определяются требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии; основы энергетического аудита и энергетического менеджмента; особенности внедрения интеллектуальных систем учета; стимулирование энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа; стимулирование энергоэффективности в сфере теплоснабжения; основные принципы осуществления энергосервиса; популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей; ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.
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