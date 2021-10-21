Рада приняла закон об энергоэффективности

Принятие документа во втором чтении поддержали 282 народных депутата, передает Еспресо.TV.



Закон предусматривает установление правовых, экономических и организационных основ деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности, обеспечения осуществления энергоэффективных мероприятий, проводимых во время производства, транспортировки, передачи, распределения, поставки и потребления энергии.



Закон также определяет основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.



Кроме того, документ определяет особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины.



Также определяются требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии; основы энергетического аудита и энергетического менеджмента; особенности внедрения интеллектуальных систем учета; стимулирование энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа; стимулирование энергоэффективности в сфере теплоснабжения; основные принципы осуществления энергосервиса; популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей; ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

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