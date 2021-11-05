Рада приняла закон об электронной регистрации места жительства
Верховная Рада приняла в целом законопроект "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине"
Народные депутаты поддержали законопроект в целом во время заседания, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту пояснительной записки к документу, он регулирует отношения в сфере публичных и электронных публичных услуг по регистрации и декларированию места жительства физических лиц в Украине, порядок их предоставления и обмен данными в электронных реестрах, базах данных, порядок их обработки в объеме, необходимом для предоставление таких услуг.
Закон вводит декларирование места жительства - уведомление лицом органа регистрации адреса места жительства в электронной форме в "Действии".
Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, теперь пользователи "Дии" могут указать в ней адрес физического проживания и получить подтверждение от владельца жилья.
"Никаких долгих прогулок в ЦНАП – только подтверждение в онлайне. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех заведений, 30 дней ожидания и бумажек, – одно заявление, которое обработают в первые сутки", – написал Федоров.
Он отметил, что оформление пенсии, документов или получение медицинской помощи будет доступно там, где живет лицо, а не там, где живет прописка.
В то же время, заметил министр, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомляет государство, где он находится.
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