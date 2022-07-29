Рада приняла закон об единовременной выплате военным
Верховная Рада приняла законопроект "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (об отдельных вопросах назначения и выплаты единовременной денежной помощи)
Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.
"ВР приняла законопроект о назначении и выплатах единовременной денежной помощи военнослужащим (7415)", - сказала она.
Новые изменения предусматривают, что в случае если военнослужащему, военнообязанному или резервисту после первичного установления инвалидности (или потери степени трудоспособности) без установления инвалидности во время нового осмотра, будет установлена высшая группа инвалидности (или больший процент потери трудоспособности), что будет давать право на получение единовременного денежного пособия в большем размере. Выплата производится с учетом ранее полученной суммы.
По словам автора проекта, реализация документа позволит установить справедливые социальные гарантии военнослужащим, военнообязанным и резервистам, имеющим право на единовременную денежную помощь.
- 10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении военнослужащих от военного сбора.
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