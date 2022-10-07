Рада приняла закон о военном учете для женщин по желанию
Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин
Об этом сообщает Еспресо.
За это решение проголосовали 287 народных депутатов.
"В соответствии с положениями закона "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзацы первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию", - написал член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
В то же время в законе осталась норма по военному учету для медицинских работников.
В частности, "женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных".
- 21 сентября Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин. Указано, что обязательно на учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.
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