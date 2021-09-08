Рада приняла закон о творческих отпусках для работников сферы культуры
Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о создании дополнительных условий для обеспечения развития профессиональных творческих работников культуры
Об этом сообщаетРадио Свобода .
Документ поддержали 350 народных депутатов.
Изменениями предусмотрено, что профессиональные творческие работники театров и учреждений культуры имеют право на творческий отпуск.
"Законопроект направлен на создание дополнительных предпосылок для профессионального развития художественного и артистического персонала театра путем предоставления возможности воспользоваться творческим отпуском для производства творческой деятельности вне основного места работы", - говорится в пояснительной записке.
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