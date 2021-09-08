Рада приняла закон о творческих отпусках для работников сферы культуры

Об этом сообщаетРадио Свобода .

Документ поддержали 350 народных депутатов.

Изменениями предусмотрено, что профессиональные творческие работники театров и учреждений культуры имеют право на творческий отпуск.

"Законопроект направлен на создание дополнительных предпосылок для профессионального развития художественного и артистического персонала театра путем предоставления возможности воспользоваться творческим отпуском для производства творческой деятельности вне основного места работы", - говорится в пояснительной записке.