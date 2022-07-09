Рада приняла закон о создании ДНК-базы в Украине
Верховная Рада приняла законопроект о создании учета геномной информации человека в Украине. Это поможет правоохранителям расследовать преступления
За соответствующий законопроект проголосовали 263 народных депутата.
В пояснительной записке закона говорится, что ДНК-анализ является одним из эффективных способов, чтобы доказать причастность подозреваемого. Мировой опыт свидетельствует о том, что наибольшая эффективность метода молекулярно-генетических исследований обеспечивается в сочетании с автоматизированной базой данных ДНК. Без этой базы генетическая экспертиза является лишь "слепым инструментом", что позволяет сравнить между собой ДНК-профили оставшихся на месте происшествия следов с ДНК-профилями людей, образцы которых предоставили для экспертизы.
Проект закона предусматривает обязательную и добровольную регистрацию геномной информации человека. В ДНК-базу обязательно будут вносить данные людей, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы или имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лица.
Регистрация геномной информации будет проходить за деньги из госбюджета.
"Принятие Закона Украины "О государственной регистрации геномной информации человека" позволит обеспечить направление и координацию усилий правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью и выполнения ими социальных функций (розыска без вести пропавших и установление лиц неопознанных трупов), защиты прав и свобод человека, будет служить эффективным средством профилактики преступности", - говорится в сообщении.
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