Рада приняла закон о соцзащите политзаключенных: создадут реестр и будут выплачивать денежную помощь

За соответствующее решение проголосовало 288 нардепов, передает Еспресо.TV.



В законопроекте говорится, что политзаключенными считаются граждане Украины, которых лишило личной свободы государство-агрессор и его формирование в связи с защитой государственного суверенитета Украины; принадлежащих к составу сил безопасности и сил обороны Украины, а также граждан Украины, являющихся гражданскими, находящимися под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.



В Украине будет создана Комиссия, которая будет предоставлять человеку официальный статус политзаключенного. Также должны быть созданы и Единый реестр политических заключенных.



Для политзаключенных предусмотрена выплата денежного пособия, в частности:

ежегодной государственной денежной помощи, предоставляемой такому человеку или члену семьи в период его пребывания в условиях лишения свободы;

единовременного государственного пособия в случае гибели (смерти) политзаключенного в период пребывания в плену;

единовременного государственного пособия политзаключенным после увольнения из условий лишения свободы.