Рада приняла закон о соцзащите политзаключенных: создадут реестр и будут выплачивать денежную помощь
В среду, 26 января, Верховная Рада приняла законопроект о социальной защите политзаключенных - людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины
За соответствующее решение проголосовало 288 нардепов, передает Еспресо.TV.
В законопроекте говорится, что политзаключенными считаются граждане Украины, которых лишило личной свободы государство-агрессор и его формирование в связи с защитой государственного суверенитета Украины; принадлежащих к составу сил безопасности и сил обороны Украины, а также граждан Украины, являющихся гражданскими, находящимися под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
В Украине будет создана Комиссия, которая будет предоставлять человеку официальный статус политзаключенного. Также должны быть созданы и Единый реестр политических заключенных.
Для политзаключенных предусмотрена выплата денежного пособия, в частности:
- ежегодной государственной денежной помощи, предоставляемой такому человеку или члену семьи в период его пребывания в условиях лишения свободы;
- единовременного государственного пособия в случае гибели (смерти) политзаключенного в период пребывания в плену;
- единовременного государственного пособия политзаключенным после увольнения из условий лишения свободы.
- Напомним, 12 января омбудсман Людмила Денисова сообщила, что Россия преследует 130 граждан Украины по политическим мотивам, из них 121 человек находится в заключении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.65
Покупка 28.65Продажа 28.96
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное