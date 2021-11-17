Рада приняла закон о социальной защите медицинских работников, пострадавших от COVID-19
Верховная Рада приняла в целом проект закона №6192 "Об урегулировании вопроса социальной защиты пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19) медицинских работников"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Решение поддержали 320 народных депутатов.
Согласно тексту закона, если медицинский работник получил группу инвалидности вследствие заболевания COVID-19 в течение одного года со дня заболевания из-за работы в условиях повышенного риска заражения коронавирусом, он получит страховые выплаты в размере не менее 300 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц 1 января календарного года. Закон получил распространение на медиков, работающих в заведениях всех форм собственности.
Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации написал в Telegram, что в мае 2020 года Верховная Рада ввела выплаты для медработников государственных и коммунальных больниц (или их семей) в случае наступления инвалидности или смерти из-за COVID-19.
"За последний год в Комитет обращались десятки врачей и членов их семей самозанятых медиков и медицинских работников частных заведений. Они также находятся на передовой борьбе с коронавирусом, работают по договорам с НСЗУ, платят налоги. На мой взгляд, медики заведений всех форм собственности имеют право на компенсацию от государства в случае осложнений после COVID-19", – добавил Радуцкий.
Закон вступает в силу на следующий день после публикации.
- Напомним, 16 июня в Украине вступил в силу закон об упрощении выплаты компенсации для медиков, получивших инвалидность в результате COVID-19 и работающих в государственных и коммунальных больницах.
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