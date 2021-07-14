Рада приняла закон о реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за газ
Верховная Рада приняла в целом закон №3508-д "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа"
Принятие закона поддержали 303 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он устанавливает порядок урегулирования предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) проблемной задолженности за природный газ и его транспортировку.
В частности, документ предлагает перенос расчетной даты урегулирования задолженности по 1 июля 2016 на 1 июня 2021; разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени; верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.д., которая образовалась в с 1 января 2016 года. Также предлагается остановить принудительное взыскание задолженности по договорам с НАК "Нафтогаз Украины" и операторами газораспределительных сетей.
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