Об этом написал нардеп Ярослав Железняк.

"Резонансный законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности поддержан в целом", - пишет Железняк.

Проект закона поддержали 228 народных избранников.

"Я голосовал против, считаю, что это может создать невиданные ранее возможности для злоупотребления застройщиков", – написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Речь идет о законопроекте №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности", который депутаты приняли в первом чтении еще в июле 2021 года. Из-за значительного количества правок проект достаточно долго пересматривался.

Ранее сегодня на сайте Ассоциации городов Украины главы населенных пунктов нашей страны выступили против законопроекта №5655 о реформе градостроительства: "Закон ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации.

Заявление подписали около 40 городских голов украинских городов. В частности, Виталий Кличко, который является главой АГУ, мэр Львова Андрей Садовый, Хмельницкого - Александр Симчишин, Тернополя - Виталий Надал, Ровно - Александр Третяк, городской голова Винницы Сергей Моргунов, Чернигова - Владислав Атрошенко, Житомира - Сергей Сухомлин и другие.

"Доработка, широкое общественное обсуждение, консультации с профессиональными средами и только тогда голосование в сессионном зале Верховной Рады Украины. Именно так работает демократическое гражданское общество", - подчеркнули мэры.

В то же время поддержал законопроект министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Он впервые на уровне закона убирает чиновников от принятия решения, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Если все документы в порядке - будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками", - написал министр.

Вчера, 12 декабря, движение ЧЕСНО призвало у парламентариев не торопиться с принятием градостроительной реформы: "Один из самых больших рисков: граждане не будут иметь никакого влияния на то, что и как строят застройщики, а частный контроль даст застройщикам возможность контролировать самих себя".

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