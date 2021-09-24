Рада приняла закон о расширении господдержки фермерских хозяйств
Верховная Рада поддержала во втором чтении проект закона №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств"
Документ во втором чтении поддержал 291 народный депутат, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к закону он уточняет состав земель фермерских хозяйств. Такие земли могут состоять из замельнои участков, принадлежащих членам фермерского хозяйства на основании права собственности или использования, а также земельных участков, принадлежащих фермерскому хозяйству.
Закон расширяет перечень получателей помощи за счет государственного и местного бюджетов, в том числе через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств.
Документ также предусматривает внедрение отдельной программы поддержки фермерских хозяйств, руководят которыми лица младше 35 лет.
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