Рада приняла закон о публичных закупках для предотвращения коронавируса

За соответствующее решение проголосовало 339 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно положению закона, на период действия карантина, установленного Кабмином, закупка товаров, работ и услуг, связанных с оказанием помощи пациентам, больным COVID-19, будет происходить по упрощенной процедуре. Также эта процедура вводится для выполнения мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.



Целью закона является покрытие критической потребности опорных заведений в независимых источниках кислорода, а именно – кислородных станциях.



Согласно постановлению правительства от 9 октября 2020 года, учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, получили субвенцию в размере около 2,3 млрд грн. За счет этих средств больницы могли покупать любой способ кислородной подачи по своему усмотрению.



По результатам использования этих средств обнаружили, что подавляющее большинство заведений закупило портативные кислородные концентраторы из-за скорости их закупки на рынке и простоты обслуживания.



В пояснительной записке говорится, что приоритетным способом стратегической подготовки Украины к следующим обострениям пандемии COVID-19 (в частности, осенью 2021 года) является заблаговременное выделение ресурсов и начало работ по проектированию и закупкам оборудования для кислородных станций. Если такие работы начать, за 4-6 месяцев у больниц существуют шансы получить кислородные станции.

Напомним, ранее правительство приняло постановление "О выделении средств для обеспечения подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" 9 октября 2020 года.