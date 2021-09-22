Рада приняла закон о противодействии антисемитизму
Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина.
Закон определяет понятие "антисемитизм", запрещает юдофобию и ее проявления.
Проявления антисемитизма в соответствии с законом:
- призыв, сокрытие или оправдание убийства;
- высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения;
- отрицание Холокоста;
- изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями;
- повреждения, разрушения или осквернения религиозных зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.
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