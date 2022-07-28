Рада приняла закон о предоставлении особых гарантий полякам в Украине

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, находящихся на территории Украины" (регистрационный номер 7550), проголосовало 283 депутата.

Согласно закону граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины. Речь идет о праве на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, о госрегистрации как налогоплательщиков и получении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, производстве хозяйственной деятельности, получении образования, соцвыплаты, медицинском обслуживании на условиях граждан Украины.

11 июля Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.

Комитет Верховной Рады Украины на заседании 18 июля 2022 г. рассмотрел вопрос о целесообразности включения в повестку дня законопроекта об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.

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