Рада приняла закон о платежных услугах

Решение поддержал 241 народный депутат, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время общие принципы функционирования платежных систем и систем расчетов в Украине определяет закон, который был принят в 2001 году, а последние существенные изменения в него были внесены в 2012 году.



"За это время рынок платежных услуг как в Украине, так и во всем мире претерпел значительные технические инновации, сопровождавшиеся появлением новых видов услуг на рынке. Значительная часть таких инновационных платежных услуг полностью или в значительной степени находятся за пределами регулирования законом", - объясняют авторы законопроекту.



Так, существующие подходы к регулированию перевода средств являются устаревшими, они не соответствуют мировым тенденциям и лучшим международным практикам по предоставлению платежных услуг, а следовательно, требуют комплексного пересмотра и обновления.

Принятый законопроект предусматривает установление перечня финансовых и нефинансовых платежных услуг и перечня их поставщиков, устанавливает требования к поставщикам таких услуг, а также условия предоставления платежных услуг. Законопроект также определяет общие принципы функционирования платежных систем в Украине и устанавливает требования к государственному регулированию рынка платежных систем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Законопроект также предусматривает определение общих принципов выпуска и использования электронных денег и цифровых денег Национальным банком Украины.Отмечается, что целью принятия закона является изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочения их деятельности на платежном рынке.