Об этом в Телеграмме сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке, указанный закон закрепляет определение «национальные меньшинства (сообщества)», их права, свободы и обязанности. Также определяются особенности государственной политики по реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), в частности особенности финансового обеспечения внедрения такой политики, полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих национальных меньшинств (сообществ).

Закон позволит создавать консультативно-совещательные органы при государственных органах исполнительной власти разных уровней. Они будут способствовать реализации государственной политики в сфере защиты прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Закон дорабатывали на основе заключения Совета Европы и в сотрудничестве с его экспертами.

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