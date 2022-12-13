Рада приняла закон о медиа

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как добавил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие закона проголосовали 299 народных депутатов: "Слуга Народа" - 195, "ЕС" - 18, "Батькивщина" - 9, "Платформа за жизнь и мир" - 15, "За будущее" - 11 , "Голос" - 14, "Доверие" - 15, "Восстановление Украины" - 12, "Внефракционные" - 10.

Закон является одним из тех, которые Украина обязалась принять в рамках реформ, необходимых для вступления в Евросоюз.

В частности, в законе урегулирован статус канала "Рада", который станет государственным, и определено, что канал должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал должен выкладывать записи в день проведения пленарного заседания.

"Из отрицательного: фактически возвращается государственное телевидение. Не общественное, а именно государственное в виде телеканала "Рада". Из позитивного: должны показывать заседание Рады. Я неоднократно отмечал, что это необходимо сделать и не скрывать принятие важных для страны законопроектов", - написал Гончаренко.

Как добавил депутат, при рассмотрении законопроекта депутаты не поддержали поправку об использовании СМИ во время выборов.

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Отметим, официально не была опубликована ни сравнительная таблица к законопроекту о медиа, которая по состоянию на 12 декабря состояла из 959 страниц, ни обновленная версия законопроекта.

"Журналистов и медиа с окончательным вариантом законопроекта, к сожалению, никто не ознакомил, – подчеркнул глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. – Закон, который может кардинально изменить медиаландшафт, существенно повлиять на работу журналистов, ввести для СМИ новые механизмы наказания, может быть принят без представления медиасообществу. Уже сейчас очевидно, что в случае одобрения этот законопроект создаст для СМИ, которые с ним не знакомы и мнение которых не учтено, множество проблем".

Перед голосованием "Европейская Солидарность" выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что представители власти пытаются исказить закон о медиа, проталкивая туда неприемлемые с точки зрения ЕС правила. А это ставит под угрозу интеграцию Украины в ЕС.

Сегодня в парламенте поддержали еще два закона, которые Украина обязалась принять в рамках реформ на пути к вступлению в Евросоюз - о конкурсном отборе судей Конституционного Суда и о нацменьшинствах .

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