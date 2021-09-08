Рада приняла закон о легализации криптовалюты в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующий закон № 3637 "О виртуальных активах" во втором чтении поддержали 276 нардепов.

Документ регулирует отрасль криптовалюты. Предполагается, что владельцы виртуальных активов смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

Законом определяется понятие и правовой статус виртуального актива.

Как известно, после подписания закона президентом криптовалюты получат юридический статус, а участники рынка смогут защищать права на виртуальные активы в суде.

В свою очередь, регулятором рынка будет Минцифры, в отдельных случаях полномочия будут у Национального банка и Национальной комиссии по ценным бумагам. Также предусматривается создание нового регулятора - Национальной службы по регулированию обращения виртуальных активов (НСВА).

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина - один из лидеров по использованию криптовалюты в мире, но легализация необходима, чтобы дать криптокомпаниям прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобную работу с регулятором и выгодное налогообложение.

"В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Но все это находится в тени. Поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", - добавил он.

По словам министра, на сегодня лишь несколько стран в мире легализовали криптоактивы - Германия, Люксембург, Сингапур.

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