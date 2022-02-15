Рада приняла закон о криминализации проявлений антисемитизма в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Проект Закона разработан с целью нормирования положений Уголовного кодекса Украины в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявления в Украине", - говорится в пояснительной записке на сайте парламента.



В текст ст. 161 Уголовного кодекса в перечне правонарушений добавлены слова "проявления антисемитизма".



По ст. 161 УКУ в зависимости от тяжести правонарушения предусмотрены наказания от штрафа в 200 тысяч рублей до 8 лет лишения свободы.



Законопроект поддержали 295 нардепов.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb