Рада приняла закон о криминализации проявлений антисемитизма в Украине
Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада приняла изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Проект Закона разработан с целью нормирования положений Уголовного кодекса Украины в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявления в Украине", - говорится в пояснительной записке на сайте парламента.
В текст ст. 161 Уголовного кодекса в перечне правонарушений добавлены слова "проявления антисемитизма".
По ст. 161 УКУ в зависимости от тяжести правонарушения предусмотрены наказания от штрафа в 200 тысяч рублей до 8 лет лишения свободы.
Законопроект поддержали 295 нардепов.
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