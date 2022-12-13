Рада приняла закон о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КСУ

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в telegram.

"Парламент принял законопроект №7662 об отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе в целом. За — 245. Норму о комиссии оставили 3 на 3", - написал парламентарий.

Справка

2 июня 2016 года Верховная Рада прошлого созыва внесла изменения в Конституцию, согласно которым было установлено, что отбор кандидатур на должность судьи КСУ осуществляется на конкурсной основе в определенном законом порядке. А в июле 2017 года приняла Закон Украины "О Конституционном Суде Украины", которым ввела новые принципы работы КСУ и новый порядок отбора кандидатур на должность судьи субъектами назначения.

Венецианская комиссия в нескольких заключениях указывала на необходимость усовершенствования процедуры назначения судей КСУ.

23 сентября 2021 г. послы стран G7 в своем общем публичном заявлении отметили, что реформа КСУ должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей.

В заключении Европейской Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, принятой в Брюсселе 17 июня 2022 года, указано, что принятие Украиной законодательства о конкурсном порядке отбора судей КСУ "станет одним из показателей, выполнение которого будет оцениваться и учитываться Комиссией до конца 2022 года". Таким образом, в Раду был представлен законопроект, которым предложили к проведению конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ привлечь новый специальный орган – Совещательную группу экспертов. Законопроект был принят в первом чтении в сентябре этого года, а 28 ноября профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал его принять в целом. Однако ко второму чтению был внесен ряд принципиальных изменений.

7 декабря три судьи Конституционного Суда Украины ушли в отставку на основании поданных ими заявлений. В G7, комментируя эту отставку, отметили, что для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора.

10 декабря Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE выразил мнение, что в начале следующей недели Зеленский попытается полностью прибрать к рукам Конституционный Суд. Или наоборот проведет реформу, которая сделает его полностью независимым, а Украину — правовой.

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