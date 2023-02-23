Рада приняла закон о компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье
Верховная Рада Украины на заседании 23 февраля приняла закон о компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье. За это отдали свои голоса 275 нардепов
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Гончаренко рассказал, что согласно законопроекту компенсации будут предоставляться за разрушенное или поврежденное имущество с 24 февраля 2022 года. В то же время, под действие закона не будут подпадать объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.
Право на компенсацию получат физические лица – граждане Украины, являющиеся владельцами имущества, однако лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники денег не получат.
Закон будет действовать в течение 3 лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где находится такой объект.
Гончаренко также обратил внимание на один момент: во второе чтение в документ внесли возможность предоставления компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества путем выдачи "жилищного сертификата".
"Что-то похоже на 90-е", - прокомментировал нардеп.
- Власти Кривого Рога приняли решение о компенсациях жильцам дома, пострадавшего от ракеты 16 декабря 2022 года . Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул пояснил, что владельцы 9 квартир, полностью разрушенных, подали заявки на компенсацию в "Дии", однако деньги от государства они получат только после окончания войны, а где-то жить им нужно уже сейчас. Поэтому власти Кривого Рога приняли компенсации для владельцев разрушенных квартир из городского бюджета.
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