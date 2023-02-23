Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Гончаренко рассказал, что согласно законопроекту компенсации будут предоставляться за разрушенное или поврежденное имущество с 24 февраля 2022 года. В то же время, под действие закона не будут подпадать объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.

Право на компенсацию получат физические лица – граждане Украины, являющиеся владельцами имущества, однако лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники денег не получат.

Закон будет действовать в течение 3 лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где находится такой объект.

Гончаренко также обратил внимание на один момент: во второе чтение в документ внесли возможность предоставления компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества путем выдачи "жилищного сертификата".

"Что-то похоже на 90-е", - прокомментировал нардеп.