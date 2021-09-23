Рада приняла закон о деолигархизации

Об этом передает Еспресо.TV.

Парламент одобрил закон №5599 президента Владимира Зеленского о деолигархизации.



Его поддержали 279 депутатов.

Следовательно, документом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны отвечать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд грн.

Определять олигархов будет СНБО.

Так, бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Между первым и вторым чтением народные депутаты внесли в него 1,3 тыс. поправок. А документ во втором чтении был рассмотрен по ускоренной процедуре.



