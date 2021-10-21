Рада приняла закон для развития в Украине производства биометана

Решение поддержали 285 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, он направлен на обеспечение возможности верификации очищенного биометана, физико-технические характеристики которого должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов на природный газ, выдачи гарантии прохождения на объем такого газа, формирования реестра биометана.



Закон также предусматривает введение механизма рынка биометана, который направлен на использование возможностей украинской газотранспортной системы (ГТС), связанной с ГТС европейских стран, и, в долгосрочной перспективе, физический или виртуальный экспорт биометана на рынки страны ЕС.



Отмечается, что разработка украинского реестра производства и использования биометана, а также сотрудничество с подобными реестрами стран Евросоюза является потенциальной возможностью продажи биометана другим странам с обменом гарантий его происхождения.

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