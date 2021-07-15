Рада приняла за основу законопроект об усовершенствовании корпоративного управления

Законопроект депутаты поддержали во время заседания Рады, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, он расширяет полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов. На наблюдательные советы также возложена ответственность за утверждение финпланов.



Исключительной компетенцией наблюдательного совета госпредприятия, согласно документу, является назначение и увольнение руководителей. Так, правительство согласовывать кадровые решения наблюдательного совета. При этом Кабинет министров также является уполномоченным определять порядок оценки работы наблюдательных советов госкомпаний.



Документ также предусматривает ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, оплаты труда и вознаграждения работникам госпредприятий, назначение и освобождение от должностей руководителей хозяйственных структур.

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