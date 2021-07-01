Рада приняла за основу законопроект об олигархах
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах
Об этом передает Еспресо.TV.
За проект закона №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанны[ с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" проголосовали 275 нардепов.
Документ содержит определение понятия так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства.
Так, законопроект предусматривает введение новых терминов: "бенефициар", "СМИ" и "электронное СМИ" и "олигарх".
Будет выделено 4 критерия олигарха:
• участвует в политической жизни;
• имеет значительное влияние на средства массовой информации;
• является конечным бенефициарным владельцем монополии;
• подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (2,19 млрд грн или около $80 млн).
Решение о признании лица олигархом приниматься СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, СБУ или Антимонопольного комитета.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа главы государства о введении его в действие и является обязательным к исполнению.
Так, если лицо включают в реестр олигархов, то ему будет запрещено:
1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;
2) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;
3) быть покупателем в большой приватизации.
СНБО может исключить лицо из реестра олигархов на основании заявления гражданина, включенного в реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у него признаков принадлежности к олигархам.
Физлицо могут исключить из списка, если оно будет попадать меньше чем под три критерия, определенные этим законопроектом.
Если после принятия закона, но до его вступления в силу олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с "небезупречной репутацией", то его все равно будут расценивать как того, кто влияет на это СМИ.
В законе прописано, что будет считаться "небезупречной репутацией":
- наличие судимости,
- попадание в украинские или международные санкционные списки,
- задолженность по уплате налогов,
- покупка СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или на средства непонятного происхождения,
- систематическое нарушение законодательства.
Закон об олигархах введут в действие через полгода после его принятия.
Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет.
- Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о деолигархизации.
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