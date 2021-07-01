Рада приняла за основу законопроект об олигархах

Об этом передает Еспресо.TV.



За проект закона №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанны[ с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" проголосовали 275 нардепов.



Документ содержит определение понятия так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства.



Так, законопроект предусматривает введение новых терминов: "бенефициар", "СМИ" и "электронное СМИ" и "олигарх".

Будет выделено 4 критерия олигарха:

• участвует в политической жизни;

• имеет значительное влияние на средства массовой информации;

• является конечным бенефициарным владельцем монополии;

• подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (2,19 млрд грн или около $80 млн).

Решение о признании лица олигархом приниматься СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, СБУ или Антимонопольного комитета.



Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа главы государства о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Так, если лицо включают в реестр олигархов, то ему будет запрещено:

1) осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

2) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;

3) быть покупателем в большой приватизации.

СНБО может исключить лицо из реестра олигархов на основании заявления гражданина, включенного в реестр, и представленных им документов, сведений, подтверждающих отсутствие у него признаков принадлежности к олигархам.

Физлицо могут исключить из списка, если оно будет попадать меньше чем под три критерия, определенные этим законопроектом.

Если после принятия закона, но до его вступления в силу олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с "небезупречной репутацией", то его все равно будут расценивать как того, кто влияет на это СМИ.

В законе прописано, что будет считаться "небезупречной репутацией":

наличие судимости,

попадание в украинские или международные санкционные списки,

задолженность по уплате налогов,

покупка СМИ (или намерение купить) по цене намного ниже рыночной или на средства непонятного происхождения,

систематическое нарушение законодательства.

Закон об олигархах введут в действие через полгода после его принятия.



Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет.





Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о деолигархизации.

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