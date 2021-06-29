Рада приняла за основу законопроект о создании территориальной обороны в Украине

Об этом передает Еспресо.TV.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5557 президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении. Он предусматривает создание в Украине территориальной обороны.

За документ проголосовали 318 нардепов.

Законопроект предлагает сформировать в Украине национальное сопротивление и способствовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

В документе прописаны задачи территориальной обороны, сопротивления и особенности подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Законопроект определяет принципы финансирования и материального обеспечения нацсопротивления и социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.

В проекте предусмотрен порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ, добровольческих формирований территориальных громад и сопротивления.

Определены полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что главной целью законопроекта о территориальной обороне является выведение этого рода войск из состава Вооруженных сил в отдельное воинское формирование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb