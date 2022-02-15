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Рада приняла за основу законопроект о применении терробороны в районах боевых действий вместе с Объединенными силами

15 февраля, 2022 вторник
12:48
Общество терроборона

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законпроект, которым предлагается разрешить использовать подразделения терробороны в районах ведения боевых действий вместе с другими частями ВСУ

За соответствующее решение проголосовали 304 нардепа, передает Еспресо.TV.

Группа народных депутатов 17 января 2022 года подала законопроект №6521. В пояснительной записке отмечается, что его цель - предоставление возможности территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск или объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отражению вооруженной агрессии против Украины в районах ведения боевых действий.

В настоящее время действуют положения Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (статья 20). Они определяют, что выполнение задач территориальной обороны возможно только вне районов ведения военных действий.

В первой задаче терробороны (статья 3) определяется, что реагирование и принятие мер по обороне территории и защиты населения на определенной местности территориальная оборона осуществляет только к моменту развертывания на этой территории группировки войск или объединенных сил, предназначенных для ведения боевых действий по отпору вооруженной агрессии против Украины.

Двадцать один нардеп (от партий "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность") предлагают изменить эти статьи закона и предоставить Силам ТрО возможность выполнять задачи территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий.

По мнению депутатов, такие изменения обеспечат возможность проведения более эффективных общегосударственных, военных и специальных мер при противодействии военным угрозам.

  • Напомним, 7 февраля 2022 года начальник штаба Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Собко сообщил, что кроме периодических годовых учебных сборов для резервистов планируют запустить еженедельную подготовку на добровольной основе.


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