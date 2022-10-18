Об этом сообщило в telegram Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Сегодня Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект «О химической безопасности и управлении химической продукцией» №8037. Во-первых, это рамочный евроинтеграционный документ, который позволит выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС. Во-вторых, он крайне нужен, чтобы позаботиться о безопасности граждан и окружающей среды, особенно сегодня, когда в стране идет война", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по словам Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, принятие законопроекта будет способствовать построению национальной системы управления химическими веществами по европейскому образцу и имплементации базовых технических регламентов REACH и CLP. Кроме того, в Украине будет создана единая база опасных химических веществ.

Также станет возможным ввести надлежащий государственный контроль в этой сфере, в частности, ввести механизмы ограничений и запретов для продукции, содержащей канцерогены, мутагены, биоаккумулятивные и токсичные для окружающей среды вещества.

17 сентября Байден пригрозил Путину последствиями в случае применения ядерного или химического оружия в Украине.

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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что со времен холодной войны в США существует ряд разных сценариев, связанных с контрдействиями на возможность применения Россией ядерного оружия.

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