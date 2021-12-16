Рада приняла за основу законопроект, которым уточнила полномочия Кабмина и военного руководства во время военного положения
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об изменении ряда законов об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовало 308 нардепов.
Законопроект предусматривает:
- урегулирование вопроса полномочий Кабинета Министров и военного командования по выполнению правового режима военного положения;
- уточнение полномочий органов военного управления ВСУ, в том числе Командования Сил специальных операций, являющегося организатором движения сопротивления;
- урегулирование вопроса выплат лицам, которые проходят военную службу во время особого периода;
- урегулирование подчинения Национальной гвардии во время военного положения.
29 июля президент Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности ВСУ до 261 тыс. человек
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