Рада приняла за основу законопроект, которым уточнила полномочия Кабмина и военного руководства во время военного положения

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовало 308 нардепов.



Законопроект предусматривает:

урегулирование вопроса полномочий Кабинета Министров и военного командования по выполнению правового режима военного положения;

уточнение полномочий органов военного управления ВСУ, в том числе Командования Сил специальных операций, являющегося организатором движения сопротивления;

урегулирование вопроса выплат лицам, которые проходят военную службу во время особого периода;

урегулирование подчинения Национальной гвардии во время военного положения.

29 июля президент Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности ВСУ до 261 тыс. человек