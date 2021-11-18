Рада приняла за основу социальную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы

За соответствующее решение проголосовали 328 депутатов, передает Еспресо.TV.



Проектом закона предлагается урегулировать на законодательном уровне вопрос утверждения новой общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы на замену программы на 2011-2020 годов, действие которой закончилось.



В пояснительной записке говорится, что существующие сейчас очистные сооружения не позволяют обеспечить очистку сточных вод в соответствии с требованиями законодательства, что приводит к сбросу загрязненных сточных вод в водные объекты.



Согласно записке, нормативно-правовая база, по которой осуществляют свою деятельность предприятия централизованного водоснабжения и водоотвода, в значительной степени устарела, содержит ряд противоречий и не отвечает европейским нормам.



Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реконструкцию систем централизованного водоснабжения и водоотвода населенных пунктов Украины и обеспечить население питьевой водой в достаточном количестве.



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