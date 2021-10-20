Рада приняла за основу проект Госбюджета-2022

Об этом передает Еспресо.TV.

Верховная Рада поддержала выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022. Так, после принятия выводов проект закона о государственном бюджете считается принятым в первом чтении.



За проголосовали 264 нардепа.

Согласно постановлению, Кабинет министров должен подготовить законопроект о государственном бюджете на 2022 ко второму чтению в соответствии с Бюджетных выводов и подать его на рассмотрение ВР в двухнедельный срок.

Законопроектом перераспределяются некоторые расходы госбюджета. Кроме того, доходы общего фонда госбюджета на 2022 увеличиваются на 6,5 млрд гривен за счет импортного НДС.

Правительству рекомендуется рассмотреть возможность увеличения доходов общего фонда государственного бюджета на 2022 с учетом ожидаемого исполнения доходов государственного бюджета в 2021 году, прогнозного роста экономики.

Доходы бюджета запланированы в сумме 1277, 7 млрд гривен, что на 161, 7 млрд грн больше, чем в 2021 году; расходы вырастут на 103, 1 млрд грн до 1465,7 млрд грн; дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд грн.

Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%. В бюджет на 2022 заложено средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн / доллар.

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