Рада приняла за основу госбюджет-2022
Верховная рада во вторник, 2 ноября, приняла в первом чтении проект государственного бюджета на следующий год
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Законопроект о госбюджете-2022 на заседании поддержали 273 нардепа.
Верховная Рада приняла выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете.
Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.
Согласно Регламенту Рады после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.
Так, показатели проекта государственного бюджета рассчитаны, исходя из основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития на 2022 год.
Так что прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 год – 4505,9 млрд грн), его реальный рост – на уровне 3,8% (прогноз на 2021 год – рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 106,2% (прогноз на 2021 год – 107,3%).
Общие показатели проекта государственного бюджета на 2022 год таковы:
- доходы – в сумме 1267,4 млрд грн (больше на 159,96 млрд грн, чем в 2021 году);
- расходы – в сумме 1441,9 млрд грн (больше на 96,9 млрд грн, чем в 2021 году);
- возврат кредитов – в сумме 10,28 млрд грн, предоставление кредитов – в сумме 23,74 млрд грн;
- дефицит (финансирование) – в сумме 188 млрд грн.
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