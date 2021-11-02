Рада приняла за основу госбюджет-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Законопроект о госбюджете-2022 на заседании поддержали 273 нардепа.



Верховная Рада приняла выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете.



Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Согласно Регламенту Рады после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Так, показатели проекта государственного бюджета рассчитаны, исходя из основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития на 2022 год.



Так что прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 год – 4505,9 млрд грн), его реальный рост – на уровне 3,8% (прогноз на 2021 год – рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 106,2% (прогноз на 2021 год – 107,3%).

Общие показатели проекта государственного бюджета на 2022 год таковы:

доходы – в сумме 1267,4 млрд грн (больше на 159,96 млрд грн, чем в 2021 году);

расходы – в сумме 1441,9 млрд грн (больше на 96,9 млрд грн, чем в 2021 году);

возврат кредитов – в сумме 10,28 млрд грн, предоставление кредитов – в сумме 23,74 млрд грн;

дефицит (финансирование) – в сумме 188 млрд грн.

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